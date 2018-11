Pianostemmer is aanval op dominee vergeten

„Hier zit een gewonde vrouw voor u”, vertelde Ebi Wassenaar gisteren in de rechtbank van Arnhem, waar het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging eiste tegen de 50-jarige Wijnand B. uit Tricht, voor poging tot moord op de dominee van Rhenoy.

Het leven van Wassenaar veranderde op 21 november vorig jaar van de ene op de andere seconde voorgoed na een ontmoeting met pianostemmer Wijnand B. Hij zou een piano stemmen, maar het instrument bleek een barrel. Ebi Wassenaar draaide zich even om en voelde opeens een keiharde dreun op haar hoofd. En daarna nog een.

Ze viel bloedend op de grond, waar ze anderhalf uur later werd gevonden door haar huisgenoot. „Het was de pianostemmer”, kon ze nog vertellen. De klap kwam uit het niets, nadat Wijnand B. haar een factuur van 75 euro gaf, en zij ’nee’ zei op zijn vraag of hij bij haar thuis mocht wachten op zijn volgende afspraak.

"Vergeving als B. berouw toont"

Wijnand B. vindt het een raar verhaal. Hij zou nooit iemand slaan, zei hij tegen de rechtbank. De rode agenda van de dominee die in zijn bus werd gevonden moet iemand anders erin hebben gelegd. En nee, de factuur van 75 euro die erin gevouwen zat, kan hij niet geschreven hebben. Hij zou nooit geld in rekening brengen voor een slecht instrument dat hij niet kon stemmen.

Sterker nog, hij had helemaal geen afspraak in de kerk van Rhenoy, zei Wijnand B., ondanks dat dat in zijn agenda stond, die de politie in zijn huis vond. Eigenlijk herinnert hij zich niet echt iets van die dag. Volgens zijn neef kwam Wijnand B. rond 11 uur bij hem langs. „Foute boel. Er is iets gebeurd in de kerk. Een ongeluk. Mijn leven is voorbij”, zei de gestreste pianostemmer.

Tegen zijn tante: „Stom, stom, ik ben hartstikke stom geweest. Je bent altijd goed voor me geweest. Bedankt voor alles.” Hij verliet de woning. Een paar minuten later zag zijn tante hem op de grond naast zijn bus liggen. Hartstilstand. Hij lag een week in coma. Toen hij ontwaakte, herinnerde hij zich niets meer.

Raar verhaal

Volgens zijn tante was Wijnand B. erg veranderd nadat zijn moeder in april plotseling overleed. Zij deed alles voor hem, tot het schoonkrabben van zijn ruiten in de winter aan toe. Zou hij in de gevangenis verzorgd worden als hij iemand zou slaan, vroeg hij aan zijn tante? „Raar verhaal”, vond Wijnand B., die op zijn laptop gezocht bleek te hebben op zoektermen als: hoe hard is een schedel, met een hamer op een hoofd slaan, en kan je iemand met een hamer doden? „Dat interesseert me niks”, aldus Wijnand B., die wel toegaf dat hij de enige is die zijn laptop gebruikte.

Volgens de deskundigen heeft Wijnand B. een autistische stoornis, is hij verminderd toerekeningsvatbaar en is zonder behandeling het gevaar voor herhaling groot. Ebi Wassenaar, die voorgoed gehandicapt is voor 94 procent, ziet ruimte voor vergeving. Maar alleen als Wijnand B. het vraagt en berouw toont. Dat deed hij niet.

Uitspraak over twee weken.

Bekijk ook: Bloedbad Betuwse dorpskerk

Bekijk ook: Verdachte Rhenoy zwaargewond

Bekijk ook: Onderzoek naar bloedspoor in zaak dominee