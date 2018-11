IND keert miljoenen uit aan asielzoekers

Volgens de IND is dit een gevolg van de effecten van de hoge instroom van vreemdelingen in 2015. Het bedrag zal waarschijnlijk verviervoudigen, want duizenden claims moeten nog worden bekeken.

Asieladvocaten

Terwijl de wettelijke beslistermijn zes maanden is, wordt in de praktijk een verblijfsaanvraag volgens de krant pas na tien maanden in behandeling genomen. Als de beslistermijn verstrijkt, kunnen asieladvocaten een zogeheten ingebrekestelling indienen. Als de IND niet binnen twee weken reageert, gaat automatisch een dwangsom lopen met een maximum van 1260 euro.

„De IND streeft er naar om in alle aanvragen binnen de wettelijke termijn op de ingediende aanvragen te beslissen. Dat dit niet in alle gevallen lukt is mede te verklaren door bijzondere fluctuaties in de instroom, de complexiteit van een deel van de zaken, maar ook bijvoorbeeld of alle beschikbare informatie, bijvoorbeeld van derde partijen, aanwezig is om te kunnen beslissen”, aldus de woordvoerder.

VluchtelingenWerk noemt het „ronduit schokkend” dat de IND boetes heeft moeten betalen. De organisatie zegt de afgelopen tijd al veelvuldig aan de bel te hebben getrokken over de lange wachttijden. „Deze wachttijden zorgen ervoor dat vluchtelingen onacceptabel lang in onzekerheid blijven, gezinnen veel te lang van elkaar gescheiden en achterblijvers onnodig in gevaar zijn.”