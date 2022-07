Gebaar van goede wil: Saoedi-Arabië opent luchtruim

Praat Mee

Is verbod op in badkleding over straat lopen terecht?

In de Italiaanse plaats Sorrento is het deze zomer verboden om in bikini of zwembroek over straat te lopen. Wie dat toch doet, riskeert een boete van maar liefst 500 euro, zo valt te lezen in De Telegraaf. Vind jij het terecht dat het niet is toegestaan om in badkleding over straat te gaan?