Leeuw in Lamborghini op de Champs-Élysées

De eigenaar van de auto is door de politie aangehouden. Voor het leeuwtje wordt gezorgd. Vorige maand werd in een appartement in Parijs ook al een jonge leeuw ontdekt. Het dier was ernstig verwaarloosd. De eigenaar werd aangehouden. In oktober werd in Marseille nog een leeuwtje ontdekt dat ook als huisdier werd gehouden.

