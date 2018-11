China: roddels over moslimkampen niet geloven

Westerse landen hebben bij China erop aangedrongen de detentiecentra te sluiten. Ⓒ AFP

PEKING - De wereld moet de „roddels” niet geloven over detentiekampen voor moslims in de noordwestelijke regio Xinjiang maar de autoriteiten daar vertrouwen. Dat heeft een hoge Chinese diplomaat gezegd, nadat hij werd gevraagd of China internationale waarnemers tot de kampen wil toelaten.