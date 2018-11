’Pensioenpremie in één pot’

We hebben in Nederland meer dan 200 pensioenfondsen, elk met een eigen bestuur, gebouwen, administratie en raad van commissarissen die elk jaar zo’n 7 miljard aan kosten opsouperen, geld wat niet mee rendeert in de opbrengsten van de fondsen.

In plaats van moeten kiezen tussen een eigen of een collectieve pensioenpot, kan men beter voor iedereen een gegarandeerd staatspensioen realiseren.

Voor iedereen één zelfde premie (inhouden op inkomen) met een gegarandeerd eindbedrag. Het staat daarnaast iedereen vrij om er een eigen pensioenpot bij te nemen via bank of verzekeraar waarvoor het risico voor hen zelf is.

Ons pensioen is een overeenkomst (uitgesteld salaris) tussen werkgevers en werknemers, hier moet de overheid buiten worden gehouden, dus óf de overheid realiseert een collectief staatspensioen óf blijft buiten de discussie.

Het collectief is altijd de eerlijkste en beste oplossing gebleken, tot de overheid er mee aan de haal is gegaan en de boel privatiseerde!

W. de Brouwer, Haelen