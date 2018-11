Babymishandelaar slaat weer toe: kindje in kritieke toestand

BRUSSEL - Een man die in België eerder negen jaar gevangenisstraf kreeg voor het doodslaan van zijn zes maanden oude zoontje heeft opnieuw toegeslagen. Cédric V.R. (36) kwam volgens Het Nieuwsblad in de nacht van zaterdag op zondag naar de Brusselse politie met het verhaal dat hij zijn dochter van drie maanden opzettelijk op de grond heeft gegooid omdat ze huilde en haar flesje niet wilde drinken. De baby verkeert in kritieke toestand, meldt het Openbaar Ministerie.