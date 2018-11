Wind draait naar het oosten: winterse temperaturen op komst

Volgens Weeronline zullen er geen kouderecords gebroken worden, maar „het wordt wel de eerste keer sinds begin maart dat het een hele week kouder is dan normaal.”

Tot nu toe heeft 2018 juist veel warm en droog weer gebracht, meldt Weerplaza. Volgens dat weerbureau is er dit jaar tot nu toe zelfs sprake van een recordaantal „mooie dagen”, namelijk 89. De definitie van een ’mooiweerdag’ is volgens Weerplaza-meteoroloog Wilfred Janssen een dag waarop minstens de helft van de tijd de zon schijnt, het bovengemiddeld warm is en er minder dan 0,2 millimeter neerslag valt.

Zuid-Limburg kon dit jaar tot nu toe het vaakst genieten van mooi weer. In Maastricht werd op meer dan honderd dagen mooi weer gemeten.