Sofie’s vriend kreeg een liefdesbaby met een ander

"Het is nu ongeveer een jaar geleden dat Jurjen mij vertelde dat hij verliefd was op Annette. Had je mij toen verteld dat we een jaar later met onze drie dochters, Annette en haar dochter, plus de liefdesbaby van Jurjen en Annette zouden samenwonen, dan had ik je niet geloofd. Maar ik kan inmiddels zeggen dat ik gelukkiger ben dan toen!

STIEFZUSJES

Annette en haar kinderen zijn een prettige aanvulling op ons leven. Ik heb nu nog sterker het gevoel dat ik samen oud word met Jurjen. We voelen ons heel sterk verbonden met elkaar, maar ook met ons drieën. Door veel te praten, zijn we echt dichter tot elkaar gekomen.

Eind juli is baby Olivier geboren, we woonden toen net drie weken met zijn allen in een nieuw huis. Voor de dochter van Annette was de omslag het grootst; zij ging van een huishouden met alleen een moeder, naar een huishouden met drie volwassenen, drie 'stiefzusjes' en een pasgeboren broertje.

TWEE VRIENDINNEN

Dat was voor haar best even wennen, maar ze heeft haar draai in ons samengestelde gezin al aardig gevonden. Net als de rest van ons gezin, het voelt voor ons al bijna vanzelfsprekend en het is erg dynamisch.

Onze dochters vinden het al helemaal normaal dat papa twee vriendinnen heeft. De jongste (8) vertelt rustig aan iedereen dat haar vader nog een vriendin heeft met een baby en dat dat haar broertje is.

NARE REACTIES

De oudste (12) moest laatst een voordracht in het Engels doen op school en heeft toen verteld over haar situatie thuis. Ik heb niet het idee dat onze kinderen er last van hebben, of nare reacties hebben gekregen. Alle kinderen hebben een eigen kamer net als Annette en ik. Jurjen slaapt de ene nacht bij mij en de andere nacht bij haar.

Dat gaat vanzelf en dat is ook echt prima. De nachten dat Jurjen niet bij mij slaapt, vragen de meiden vaak of ze bij mij mogen slapen, ook de dochter van Annette. Dat vind ik prima, ook dat voelt heel natuurlijk.

GEBOORTEKAARTJE

Het is wel zo dat de kinderen van Annette echt haar kinderen zijn en die van mij de mijne. Mijn drie dochters noemen mij 'mama' en Annette bij haar voornaam. Andersom doet de dochter van Annette het ook zo en zal ik ook geen mama zijn voor Olivier; hij heeft maar een moeder en dat is Annette.

Olivier voelt ook niet als een van mijn kinderen, ondanks dat hij vernoemd is naar mij, wat een grote verrassing voor was. Hij is echt het kind van Jurjen en Annette. Op het geboortekaartje stonden wel mijn naam en de namen van alle kinderen, ook zat er een mooie foto van ons bij. Dat zorgde wel voor verbaasde reacties, blijkbaar was nog niet iedereen op de hoogte van ons samengestelde gezin.

NIEUWE BUURT

In onze nieuwe buurt zijn we goed ontvangen door onze buren. Toen zij eenmaal begrepen hoe de vork in de steel zat en dat Jurjen dus twee vriendinnen heeft, haalden buren hun schouders op, ze zijn erg open minded.

"Fijn voor jullie als het werkt zo en als jullie gelukkig zijn." En zo is het ook. Bijna iedereen in onze omgeving denkt er inmiddels zo over, zelfs de ouders van Jurjen die in het begin ontzettend sceptisch waren en erg moesten wennen.

POLYAMOREUS

Wat mensen achter onze rug om zeggen, weten we natuurlijk niet. Mensen die ons samen zien, zien hoe liefdevol en vanzelfsprekend onze relatie is met elkaar. Er is maar een heel klein groepje dat openlijk polyamoreus leeft zoals wij, dus het is logisch dat niet iedereen het in een keer begrijpt.

We blijven vooral veel met elkaar praten, ook met de kinderen. We checken continu bij elkaar hoe we ons voelen, of we allemaal nog happy zijn met hoe we leven. Praten en luisteren is in ons gezin heel belangrijk.

SAMENWONEN

Van tevoren was het samenwonen natuurlijk best spannend, ook onze kinderen vroegen zich weleens af of het wel leuk ging zijn. Het was een sprong in het diepe, maar het is heel soepel verlopen en het is echt zoals we gehoopt hadden."

