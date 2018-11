Klas scholieren brengt ’Hitlergroet’, politie doet onderzoek

Het zou gaan om scholieren van het Baraboo High School in Wisconsin. Een zegsman van de school heeft laten weten dat de foto ’niet in overeenstemming is de waarden van de school’. Dat melden Amerikaanse media. De school benadrukt in een brief aan de ouders dat de foto niet is gemaakt op het terrein van de school of tijdens een schoolactiviteit. De foto zou afgelopen voorjaar al zijn genomen.

Volgens een van de jongens op de foto vroeg de fotograaf aan de groep een hand op te steken voor het maken van de foto.