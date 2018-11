Amstelveen zet oud-agenten in tegen woninginbraken

„De politie doet echt zijn stinkende best”, vertelt verantwoordelijk wethouder Herbert Raat aan De Telegraaf. „Maar het is een probleem van de capaciteit en de beschikbare agenten en auto’s.” Doordeweeks patrouilleert er ’s nachts één politieauto door de stad met 90.000 inwoners, en in het weekend zijn dat er twee. „De inzet wordt verdeeld door een verdeelsleutel in de regio, en dit is de capaciteit die we hebben. We kunnen er dan heel lang over zeuren in Den Haag, maar dit is de situatie zoals hij is. Uiteindelijk zijn we er hier voor de Amstelveners en die hebben dit nodig.”

De komende drie jaar wordt er ruim drie ton beschikbaar gesteld om een speciaal inbrakenteam samen te stellen dat bestaat uit oud-politieagenten met veel ervaring. In eerste instantie werft de gemeente er vier. Raat legt uit dat dat team nauw gaat samenwerken met de politie en één opdracht heeft: het tegenhouden en betrappen van inbrekers en het inbraakcijfer naar beneden brengen. „Hoe ze dat doen, is aan hen zelf. Of ze rondlopen of -fietsen of -rijden en of ze herkenbaar zijn of misschien juist niet. Zij hebben de ervaring.”

Proef

Het gaat om een proef die in eerste instantie drie jaar duurt. „Als er meer oud-agenten nodig zijn, zullen we terug moeten naar de raad”, vertelt wethouder Raat. „Maar we gaan zien hoe het uit pakt. Het doel is om het team vanaf maart sowieso actief te hebben, maar hoe eerder hoe beter natuurlijk.” De wethouder erkent dat het probleem van een te lage politiecapaciteit niet alleen in Amstelveen speelt: „Van Doetinchem tot Vlissingen en Leeuwarden hebben ze hier mee te maken. En ook daar zal de gemeenteraad vroeg of laat de vraag gaan stellen: ’Hebben we wel genoeg capaciteit om de veiligheid te waarborgen?’ Wij gaan dat nu op deze manier doen.” Telefoontjes uit andere gemeenten om het plan over te nemen heeft hij nog niet gehad. „Daar is het nog te vroeg voor. Maar wie weet. Toen er in het voorjaar een speciaal inbrakenteam was samengesteld door de politie, daalde het aantal inbraken met 34%.”