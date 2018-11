’Groei nauwelijks voelbaar’

Een wonderlijk fenomeen doet zich voor als het over economie gaat. Zo gauw de media aangeven dat het economisch goed gaat met Nederland, volgt meestal in een adem de opmerking dat de autoverkopen stijgen en dat de consument stevig spendeert. Terwijl de praktijk is dat de bevolking haast niet profiteert van economische welvaart. Steeds meer mensen komen in de verdrukking. De lonen stijgen mondjesmaat terwijl allerlei lasten, denk aan de zorg, belastingen en allerlei heffingen die fors stijgen.

Ook op deze pagina kan men regelmatig lezen hoe mensen het financieel moeilijk krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het uitblijven van de indexering van de pensioenen.

A. Klasen