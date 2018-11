Verwoestende brand legt monumentale woning centrum Utrecht in as

De brand ontstond in de keuken van de woning. Op dat moment was er niemand in het pand aanwezig. De brandweer kwam met meerdere wagens ter plaatse en heeft de brand van binnenuit weten te blussen. In het centrum van Utrecht was veel rook te zien.

Momenteel voeren brandweerlieden metingen uit naar gevaarlijke stoffen, zo meldt de veiligheidsregio.