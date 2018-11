IJslands reclamespotje verbannen om ’politieke content’

Iceland Foods, dat tegen eind 2018 alleen nog palmvrije producten wil aanbieden, maakte het filmpje om aandacht te vragen voor het redden van de regenwouden en de inwoners hiervan. De reclamecommissie Clearcast wees het filmpje af omdat het in strijd zou zijn met wettelijke bepalingen over politieke reclame-uitingen. Algemeen directeur van Clearcast, Chris Mundy, verklaart tot die beslissing te zijn gekomen door de betrokkenheid van Greenpeace, de producent van het filmpje. Het filmpje zou al eerder door Greenpeace zijn gemaakt en is ook op hun website te zien geweest.

Wereldwijd wordt kritiek gegeven op de verbanning van het filmpje, dat populair is op internet. De boodschap dat ontbossing slecht is voor onze planeet is een bericht dat velen moeten horen: „Het is een ethische kwestie, geen politieke,” stelt televisiekok Hugh Fearnley-Whittingstall. Journalist Jessica Brown is ook niet te spreken over de beslissing: „In de strijd tegen palmolie was het grote geld altijd te winnaar. Daarom moeten argumenten tegen vernieling van de aarde door de mens niet het zwijgen opgelegd worden. Dat wat echt politiek is, is het verbieden van deze video.”

Er is een petitie gestart om de reclame toch op tv te krijgen. Ruim 670.000 mensen hebben deze al ondertekend.

Wat is palmolie?

Palmolie wordt gemaakt van vruchten uit de Afrikaanse oliepalm. Deze bomen groeien in tropische regenwouden, waar ook delen van gekapt worden om ruimte te maken voor speciale palmolieplantages. De palmolieproductie zou verantwoordelijk zijn voor 8% van de ontbossing over de gehele wereld tussen 1990 en 2008.

De olie wordt in veel supermarktproducten gebruikt, zoals in zeep, shampoo, broodbeleg, babyvoeding en cosmetica.

Eerdere tranentrekkers

