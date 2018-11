Harbers houdt dwangsommen van asielzoekers in stand

Dwangsommen afschaffen ziet de VVD-bewindsman niet zitten. Ⓒ ANP

Den Haag - Er is voorlopig weinig te doen aan dwangsommen die door asielzoekers worden geëist voor te lange asielprocedures. Dat zegt staatssecretaris Mark Harbers (Justitie) nadat bekend is geworden dat deze dwangsommen afgelopen jaar in totaal zijn opgelopen tot meer dan een miljoen euro. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet oplopende wachttijden voorkomen om te zorgen dat asielzoekers geen dwangsommen meer eisen. Zoeken naar en inwerken van nieuw personeel kan nog maanden duren, aldus Harbers.