Amsterdamse Sarah L. en dochtertje omgekomen in Syrië

Sarah is de zus van Bilal L., die na het uitzitten van zijn straf voor jihadronselen een traject doorliep om te deradicalieren en daarna op voorspraak van burgemeester Van der Laan werd ingezet als jongerenwerker in de strijd tegen radicalisering.

Zijn zusje vertrok enkele jaren geleden naar Syrië, rond de tijd dat het kalifaat daar werd uitgeroepen door IS. Daar kreeg ze een dochter.

Vrijdag werden bij een luchtaanval van de door Amerika geleide coalitie tegen IS doelen in Hajin gebombardeerd, volgens een woordvoerder tegen persbureau Reuters werd onder meer een observatiepost van IS getroffen. De legerzegsman stelde dat er geen burgers meer in het gebombardeerde gebied aanwezig waren, maar volgens het Syrisch observatorium voor de mensenrechten kwamen tientallen burgers om bij de aanval.

Sarahs familie in Amsterdam hoorde het nieuws pas zondag, aanvankelijk was de luchtaanval hen ontgaan, laat een ingewijde weten.

