Politiepaard aangevallen met ploertendoder bij verboden protest

Op beelden van de demonstratie is te zien dat een van de actievoerders rondloopt met zo’n ploertendoder. Dat is een wapenstok met aan het einde een zware metalen knop, die zwaar letsel toe kan brengen. Om die reden valt het wapen onder categorie I van de Wet wapens en munitie en is het verboden om te bezitten, laat staan om te gebruiken.

De Amsterdamse politie laat weten dat er een verdachte met een ploertendoder is aangehouden. Onbekend is nog of die verdachte ook degene was die het paard heeft aangevallen. Hoe het met het politiepaard en de opzittende ruiter gaat, kon de politie zondagavond nog niet vertellen.

Bij de demonstratie, die vooraf was verboden maar toch zo’n tweeduizend mensen op de been bracht, werden in totaal 115 mensen gearresteerd. Zeven van hen zitten vast wegens openlijke geweldpleging, en de rest vanwege het negeren van een bevel. Die laatste groep kan waarschijnlijk binnen een uur of zes weer gaan, zegt een politiewoordvoerder zondagavond.

Wapentuig

Demonstranten en relschoppers blijken verschillende wapens en ander vechtmateriaal te hebben meegenomen. Diverse beelden bevestigen dat nieuws. Toen actievoerders weigerden naar huis te gaan, liep het uit op botsingen met de ME. Ook werd een waterkanon ingezet. „Onder de demonstranten was een groep van 200 tot 250 personen die duidelijk uit waren op de confrontatie. Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. Ook hadden sommigen vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich”, aldus de gemeente in een verklaring.

Optreden was noodzakelijk, aldus de gemeente, „vanwege de volksgezondheid, grote zorgen over de verspreiding van het coronavirus en een dreigende verstoring van de openbare orde.”

De gemeente Amsterdam had eerder deze week de demonstratie, tegen het kabinet Rutte en de coronaregels, op het Museumplein verboden. Wel mocht de manifestatie plaatsvinden in het Westerpark. Maar de initiatiefnemers zagen daarvan af.

