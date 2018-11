Politie schiet man neer in Hilversum

Een buurtbewoner verklaart tegenover de Gooi en Eemlander dat de man eerst gewond raakte bij een lagere school aan de Frederik van Eedenlaan: „Bij het gezondheidscentrum is hij waarschijnlijk voor het eerst neergeschoten. Terwijl hij gewond over straat liep naar de Vosmaerlaan probeerden de agenten hem staande te houden. De man wilde niet stoppen, hij had een wapen. Een mes of een pistool, ik denk een pistool.”

Volgens de regionale krant zouden de agenten hebben geroepen dat de man zijn wapen weg moest gooien maar dat weigerde de man. Daarop volgden een aantal schoten. De man zou volgens de Gooi en Eemlander zijn gereanimeerd.

De Gijsbrecht van Amstelstraat is afgezet van de Oudloosdrechtseweg tot aan de Loosdrechtseweg. De toedracht van het incident is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak.

De situatie in de Frederik van Eedenlaan in Hilversum. Ⓒ DE TELEGRAAF