Celstraf voor bedreiger burgemeester Utrecht

De man bedreigde de burgemeester op 11 en 16 juli via de telefooncentrale van de gemeente. Hij kreeg Van Zanen niet zelf aan de lijn. Op 20 juli stond hij ineens in het stadhuis van Utrecht. Toen hij daar werd opgepakt, bedreigde hij de burgemeester weer. Volgens de rechters moet een burgemeester ,,ongestoord en zonder vrees'' zijn werk kunnen doen.

De man was twee weken geleden vrijgelaten uit voorarrest. Volgens de rechters zou de straf niet hoger zijn dan de tijd die hij al had vastgezeten. De man moet nog wel twintig dagen uitzitten van een paar voorwaardelijke straffen die hij eerder had gekregen.

Het Openbaar Ministerie had zes maanden gevangenisstraf geëist, waarvan twee maanden voorwaardelijk.