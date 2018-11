Illegale dierenhandelaren moeten 2 ton betalen

Bij het vaststellen van het bedrag dat de mannen moeten betalen, is gekeken naar de winst die ze hebben behaald met de handel in onder meer tijgers en ringstaartmaki’s. Ⓒ ANP

UTRECHT - Twee mannen die illegaal in dieren handelden, moeten samen ruim 200.000 euro aan de Staat betalen. Dat bepaalde de rechtbank Midden-Nederland dinsdag in een zogeheten ontnemingszaak. Bij het vaststellen van het bedrag dat de mannen moeten betalen, is gekeken naar de winst die ze hebben behaald met de handel in onder meer tijgers en ringstaartmaki’s.