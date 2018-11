Zoon Mona Baartmans bekent ombrengen moeder

Het lichaam van de Delftse werd twee weken geleden aangetroffen in een natuurgebied bij Heinenoord. Dit gebeurde na een serieuze tip, afkomstig van een voorbijganger die – naar nu blijkt – een schoen had gevonden. „De ballerina bleek van mijn moeder te zijn.”

Het lichaam van Mona werd afgelopen vrijdag vrijgegeven, nadat de 60-jarige verdachte Ton L., die in Oud-Beijerland woont, vermoedelijk een dag eerder een bekentenis had afgelegd. De man zit sinds eind september vast, nadat er bloed van Mona in zijn auto was gevonden.

Voor de nabestaanden komt het schokkende nieuws niet als een verrassing. „Het is niet voor te stellen, maar het ging allemaal om geld. Mijn broer was gokverslaafd”, zegt Hans.

Mona Baartmans wordt komende vrijdag gecremeerd. Voorafgaand aan de plechtigheid rijdt de rouwstoet langs haar woning en verschillende cafés.

Mona verdween op zondag 23 september na een bezoek aan haar man in een verzorgingstehuis in Den Haag.

