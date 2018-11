Dode man Wierden is slachtoffer geweld

De politie meldde dinsdag dat dit blijkt uit sectie op het lichaam van de 71-jarige Herman Smit. Ⓒ GinoPress B.V.

WIERDEN - De man die dood werd gevonden in een huis in Wierden bij Almelo is door geweld om het leven gekomen. De politie meldde dinsdag dat dit blijkt uit sectie op het lichaam van de 71-jarige Herman Smit.