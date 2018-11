Hoge Raad: ’Flatmoord’ moet opnieuw onderzocht

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft in oktober herziening van de zaak gevraagd. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Hoge Raad heeft bepaald dat er nader onderzoek moet plaatsvinden in de zaak rond de doodslag op de Rosmalense Regie van den Hoogen (37). De vrouw werd in april 2000 dood gevonden in haar flat in de wijk Hintham. Haar vriend werd opgepakt en kreeg in 2007 tbs met dwangverpleging opgelegd wegens doodslag. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft in oktober herziening van de zaak gevraagd.