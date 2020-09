Gerben (30) rent van Groningen naar Limburg in 4 dagen

Gerben Oevermans heeft ervaring als langeafstandloper, maar nu is het toch afzien. Ⓒ Rias Immink

Berg en Dal - De gemiddelde wandelaar doet er ongeveer 26 dagen over, marathonloper Gerben Oevermans wil het Pieterpad in één keer uitlopen. Een bijna non-stop voettocht over een afstand van 494 kilometer in vier dagen.