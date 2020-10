Dronken Nederlander opgepakt na truckdiefstal Macau

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het om een Nederlander gaat en laat weten dat de 41-jarige H., die in media in het gokparadijs alleen bij zijn achternaam wordt genoemd, woensdag een verzoek om consulaire bijstand heeft gedaan. „Die verlenen we hem dan ook, zoals we altijd doen”, zegt een woordvoerster.

De veertiger, die als leraar in Macau zou werken, was in de vroege ochtend in de kleine vrachtwagen gaan zitten aan de Avenida da Nave Desportiva nadat hij merkte dat deze niet was afgesloten. Op het moment dat hij de sleutels van het voertuig vond in het dashboardkastje besloot hij te gaan rijden naar verschillende plaatsen in Macau, tegenwoordig een speciale bestuurlijke regio van China.

Later parkeerde hij de auto op een plek bij de Sun Yat Sen-rotonde, vlakbij zijn appartement, en verliet hij het voertuig. Nadat de eigenaar de dag erop aangifte deed van diefstal stelde de Openbare Veiligheidspolitie (PSP) een onderzoek in.

Camerabeelden

Op basis van camerabeelden van een bewakingssysteem in de buurt kon de man kort erop worden aangehouden, meldde de politie deze week tijdens een persconferentie. Op beelden in media is te zien dat H. het gerechtshof wordt binnengeleid door een agent. Hij valt op vanwege zijn sportieve postuur, opgeschoren blonde haar en knotje bovenop zijn hoofd.

Onze landgenoot, die niet in het bezit is van een rijbewijs, bekende na zijn aanhouding dat hij na een avondje stappen, onder invloed van alcohol, voor de lol in de auto was gestapt en uiteindelijk is gaan rijden. Hij gaf aan bereid te zijn te betalen voor schade die hij heeft veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie klaagt hem aan wegens diefstal, het opzettelijk veroorzaken van schade en autorijden zonder bevoegd te zijn.