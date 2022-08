Chaos op As-Siddieqscholen in Amsterdam: ’3 ton aan rijksgeld onrechtmatig besteed’

Op de grootste islamitische onderwijsinstelling van Amsterdam woedt al twee jaar een bestuurscrisis. De inspectie heeft er geen enkel vertrouwen in dat het bestuur de problemen op korte termijn kan oplossen. De toezichthouder gaat in overleg met onderwijsminister Dennis Wiersma over eventuele sancties, zo staat in het rapport van afgelopen woensdag, dat in het bezit is van de krant en waarvan publicatie pas over vijf weken is beoogd.

Het bestuur verzaakt volgens de inspectie zijn voornaamste taak: aansturing van de drie As-Siddieqscholen - Al Maes in De Baarsjes, Al Jawhara in Zeeburg en Al Yaqoet in Noord. In totaal zitten er 1165 leerlingen op de basisscholen