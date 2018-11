Trump haalt opnieuw uit naar Macron

Daags na zijn terugkeer uit Frankrijk haakte Trump weer in op het pleidooi van Macron voor een Europees leger. In een scherpe uithaal impliceerde Trump dat de Fransen de Verenigde Staten hard nodig hadden om hen te redden van de Duitsers in beide wereldoorlogen.

De tweet kwam nadat Trump het weekend in Parijs had doorgebracht met andere wereldleiders ter herdenking van de 100e verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. In een eerdere tweet had de Amerikaanse president Macron’s suggestie „zeer beledigend” genoemd.

De twee mannen leken hun dispuut met de gebruikelijke krachtige handdruk in Parijs en uitwisseling van platitudes weer te hebben goedgemaakt. Een Franse krant wilde graag benadrukken dat de opmerkingen van Macron uit hun verband waren gehaald.

De wapenstilstand tussen de twee bleek echter van korte duur. „Patriottisme is precies het tegenovergestelde van nationalisme”, zei Macron in een toespraak tot wereldleiders die bijeenkwamen voor herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog, met Trump in de buurt. Het werd gezien als een directe afwijzing van het ’America First’-beleid van Trump.

In een latere tweet dinsdag richtte Trump zijn pijlen weer op Frankrijk. Hij mokte over oneerlijke handelspraktijken van Frankrijk, met name over de wijnexport. „Trouwens, er is geen land dat nationalistischer is dan Frankrijk, erg trotse mensen- en terecht !” Hij eindigde zijn tweets met: „MAKE FRANCE GREAT AGAIN!”