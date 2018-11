Bruins maakt rekening op: premie stijgt, zorgtoeslag ook

Het ministerie van Volksgezondheid schat ieder jaar bij het presenteren van de Rijksbegroting in hoe hoog de stijging van de zorguitgaven zal uitvallen en wat zorgverzekeraars aan zorgpremie zullen gaan vragen.

De zorgverzekeraars moeten voor half november bekend maken wat hun premie is, zodat klanten nog tot het einde van het jaar hebben om te bepalen of ze bij hun verzekeraar blijven, of overstappen.

De nieuwe premies van alle zorgverzekeraars zijn inmiddels binnen. Op basis daarvan heeft het ministerie een nieuw gemiddelde becijferd. Volgens VWS komt de gemiddelde maandpremie voor 2019 uit op 1385 euro per jaar, oftewel 115 euro per maand.

De maximale zorgtoeslag stijgt ook. Voor alleenstaanden komt het uit op vier euro per maand, voor meerpersoonshuishoudens met 16 euro per maand.