Rechercheurs bewaken ambassades Den Haag

De afdeling Bewaken en Beveiligen (ABB), die ambassades en andere objecten bewaakt, heeft al langere tijd te weinig mensen. Maar in de zomer is dat tekort nog nijpender door de vakanties. Politiechef Paul van Musscher zegt dat de bijstand nodig is om aan de eisen van de Nationaal Coördinator Terrrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) te blijven voldoen.

Volgens hem blijft de minimale bezetting in de opsporing, op straat en in de rest van de politieorganisatie in Den Haag gegarandeerd. Eerst sprongen politiemensen uit de basisteams bij in de bewakingstaken. Door de hulp nu te verdelen over meerdere diensten „voorkomen we dat de invloed op bijvoorbeeld lopende rechercheonderzoeken groot is”, aldus Van Musscher.

Schaarste

In totaal moeten er tot 9 september meer dan tweehonderd bewakingsdiensten worden opgevuld door de recherchemensen, aldus een woordvoerster. Het kan zijn dat het in de praktijk uiteindelijk om minder diensten gaat, omdat er taken vervallen.

Rechercheurs houden zich normaal gesproken bezig met zaken als moord, overvallen en zedenmisdrijven. Binnen de opsporing is altijd sprake van schaarste, erkent de woordvoerster, maar er worden volgens haar dagelijks prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt tussen en binnen onderzoeken.