Doorstart Slotervaart gaat niet door

Dat bevestigt een woordvoerder van de curatoren. „Het gedane voorstel kon niet rekenen op de steun van een aantal betrokken partijen. De curatoren hebben daarop geconcludeerd dat een doorstart niet mogelijk is en daarmee is deze dus definitief van de baan.” Dat betekent dat het Slotervaartziekenhuis daadwerkelijk zal sluiten.

Overnamekandidaat

Aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland (CCN) wilden onroerend goed en een deel van de zorg van het failliete ziekenhuis overnemen, maar dat is dus afgeketst.

Hun plannen met het bankroete hospitaal stonden geheel los van CCN. Dat betekende ook dat zorgondernemer Loek Winter, die eigenaar was van de inmiddels failliet verklaarde ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad en bij CCN betrokken is, er geen rol bij zou spelen. Daar was enige onrust over in het Slotervaartziekenhuis en ook bij de Amsterdamse raadsfractie van de SP.

De curatoren spraken de laatste dagen alleen met deze groep belangstellenden. Er hadden ruim dertig partijen interesse voor (onderdelen van) het ziekenhuis(gebouw). De overnamekandidaat zou het Slotervaartziekenhuis voort willen zetten met de helft van het aantal bedden (richting 50) en zonder spoedeisende hulp en intensive care.

Verbijstering in ziekenhuis

De Ondernemingsraad van het ziekenhuis zegt in een verklaring ’ontgoocheld en verbijsterd’ te zijn over dat het ziekenhuis nu definitief dicht zal moeten. Bij de schuldvraag wijst de OR naar zorgverzekeraar Zilveren Kruis. „De argumenten die Zilveren Kruis gebruikt om het plan te verwerpen zijn naar de mening van de OR niet steekhoudend. Zowel de OR als de meerderheid van de medische staf vonden dat het plan verdere uitwerking verdiende en kansen bood op werkgelegenheid voor medewerkers van het Slotervaartziekenhuis en voor continuïteit van zorg aan patiënten.”

Wat betreft de steun voor de plannen bleek eerder al dat de vakgroep bariatrie (afdeling voor onder meer maagverkleiningen) niet erg enthousiast was over de doorstartplannen. Deze succesvolle hoog-specialistische afdeling zou niet goed bij de afgeschaalde zorglevering passen en gemakkelijk bij een ander ziekenhuis verder kunnen. Ook voor de ouderengeneeskunde zou elders een plek te vinden zijn.

Zorgverzekeraar: ’onvoldoende duidelijkheid’

Zilveren Kruis stelt in een reactie dat de OR mis zit en wijst naar de verklaring van de curatoren. De zorgverzekeraar is ’slechts een van een aantal betrokken partijen’ die geen steun konden bieden voor de doorstartplannen. „Er was onvoldoende duidelijkheid over de plannen van de overnamekandidaat, zowel over te leveren zorg als over het vastgoed”, zegt een woordvoerder van Zilveren Kruis. Waar het aan ontbrak of wat die plannen dan zijn, wilde ze niet zeggen.

Volgens bronnen rond de doorstartgesprekken zouden ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de gemeente Amsterdam geen steun kunnen geven aan de plannen.

Onderstaande video werd opgenomen toen eind oktober het ziekenhuis failliet ging. Sindsdien werd nog gekeken naar doorstartmogelijkheden.

Minister Bruins: ’teleurstellend’

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport informeerde dinsdagmiddag de Tweede Kamer dat de curatoren van het Slotervaartziekenhuis hebben aangegeven geen mogelijkheden voor een doorstart te zien.

Minister Bruins: „De curator van het Slotervaartziekenhuis heeft vandaag laten weten dat een doorstart niet is gelukt. Voor iedereen die hoopte op een (gedeeltelijke) doorstart is dit een teleurstellende uitkomst. Dat geldt al helemaal voor alle betrokkenen, zorgverleners, medewerkers en patiënten die graag hadden gezien dat het ziekenhuis zou blijven.”

De wethouder zorg van de gemeente Amsterdam Simone Kukenheim stelt in een raadsbrief dat zij zich kan voorstellen dat het feit dat het Slotervaartziekenhuis niet kan worden voortgezet ’ingrijpend is voor patiënten, medische staf en ondersteunend personeel’. „Prioriteit is nu dat de ziekenhuizen in de regio gezamenlijk met het personeel van MC Slotervaart het proces voor een veilige, beheerste en zorgvuldige overdracht van patiënten voortzetten en dat patiënten hier goed over worden geïnformeerd.”

Overdracht patiënten

Volgens de minister hebben betrokken partijen vandaag op het ministerie overleg gevoerd over het Slotervaart. „Hier zijn afspraken gemaakt over een patiënt-veilige en beheerste afbouw van de zorgverlening in het ziekenhuis. De activiteiten van het Slotervaartziekenhuis worden voortgezet totdat de zorg volledig is overgedragen. Hier zal zo lang voor worden genomen als nodig is, maar tegelijk is de ambitie deze periode zo kort mogelijk te houden. De afspraken worden de komende dagen uitgewerkt.”

Bekijk ook: MC Slotervaart overstelpt met telefoontjes

Bekijk ook: Payback time in MC Slotervaart

Bekijk ook: Voor personeel MC Slotervaart voelt opmerking minister Bruins als trap na