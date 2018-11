Eerder Vietnamees opgepakt in dodenpand Enschede

Bij een inval in hetzelfde pand aan de Leeuwenhoekstraat trof de politie in juni nog een hennepkwekerij aan. Toen werden een 43-jarige Enschedeër van Vietnamese afkomst en 34-jarige Hengeloër aangehouden.

Volgens onbevestigde berichten behoren zij nu tot de dodelijke slachtoffers, die door buurtbewoners worden omschreven als Aziatische en Noord-Afrikaanse types.

De politie deed de hele nacht onderzoek in de omgeving van het pand en in het pand zelf. Het pand en een gedeelte van de openbare weg is afgeschermd en wordt bewaakt zolang het onderzoek bezig is. Er is nog niemand aangehouden.

In het pand zit een growshop met de naam ’Leeuwenhoek’. „Ik geloof dat er laatst ook al door de politie een vrachtwagen vol is uitgehaald”, vertelt een man die bij zijn schoonouders op bezoek is geweest. In een ver verleden deed het pand dienst als cafetaria, maar dat is allang niet meer.

De winkel is eigendom van een Vietnamese man die een stukje verderop woont. Het huis waar de man woont, is verzegeld door de politie. Buurtbewoners verklaren aan De Telegraaf dat het gaat om een pand waar ‘meerdere Aziatische mensen’ wonen. ,,Er zit wel een man of zes in”, aldus de buurman. De eigenaar van de growshop wordt in verband gebracht met meerdere panden die eerder door de gemeente zijn gesloten.

Probleemwijk

De Leeuwenhoek ligt in de wijk Velve-Lindenhof. Deze wijk stond jarenlang te boek als een probleemwijk en was sinds maart 2007 een Vogelaarwijk. De laatste jaren is er flink verbouwd in de wijk om het leefbaarder te maken. Maar volgens een bewoner, die anoniem wenst te blijven, is er nog steeds veel mis in de wijk.

„Er wonen veel mensen met schulden en er is kleine criminaliteit. Maar iets als dit verwacht je ook niet.” Hij kende de bewoners van het pand overigens niet. „Ik zou niet weten wie daar woont.”

Veel vuurwapengeweld

In Enschede heeft al vaker vuurwapengeweld plaatsgevonden, vermoedelijk in combinatie met drugs. Vooral in 2017 ging het meerdere keren flink los in de Twentse stad: er werd een kapper in brand gestoken, er was een schietpartij net over de grens, een woning werd met een machinegeweer beschoten en een shishalounge werd eerst beschoten en vervolgens in brand gestoken. Begin dit jaar werd een 25-jarige man vermoord in zijn auto gevonden, om de hoek bij datzelfde waterpijpcafé. De politie vermoedt dat deze zaken met elkaar en met drugs te maken hebben.