Drugsdealer (26) valt door de mand door ’vreemd loopje’: sleutel valt uit bilnaad voor ogen politie

De man is een bekende van de politie en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Toen hij zag dat de agenten hem signaleerden, ging hij er in sneltreinvaart en zonder licht vandoor. „Na een paar straten stopte de auto en rende de bestuurder weg”, aldus de politie. Ze gingen achter hem aan en wisten hem te arresteren.

Toen ze terug naar de politieauto liepen, werd de verdachte bijna onwel. „Dat herkennen we omdat het vaak gebeurt bij mensen die drugs gebruikt hebben en een zware inspanning moeten leveren, in dit geval sprinten”, stelt de politie. Het vermoeden klopte. Een speekseltest wees uit dat hij drugs had gebruikt.

De situatie werd echter nog opmerkelijker. De verdachte beweerde namelijk dat hij geen sleutel van de auto had en er daarom niks mee te maken had. Maar op het politiebureau had hij ineens een ’vreemd loopje’ en viel de autosleutel plots uit zijn bilnaad.

De auto kon eindelijk open en daar werden zakken drugs aangetroffen. Ook lag er een hakbijl in de auto.