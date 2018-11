Metingen op het spoor in Oss na drama

Woensdag is er eerst een proefmeting en vanaf donderdag wordt er vijf of zes dagen gemeten bij de spoorwegovergang waar het ongeluk gebeurde, kondigde de gemeente aan.

De metingen worden gedaan in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat het onderzoek kort na het ongeval aankondigde omdat meer gebruikers klaagden over storingen met de Stint in de buurt van overwegen. De resultaten worden eind dit jaar of begin volgend jaar bekend.

Bij het ongeluk in Oss reed een Stint tegen de gesloten spoorbomen en belandde op het spoor. Vier kinderen overleden. Een vijfde kind en een kinderopvangmedewerkster raakten zwaargewond.