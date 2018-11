Zaanstad vecht voor Sint-intocht

Een voorstander van Zwarte Piet voor de deur van de rechtbank. Ⓒ Michel van Bergen

Haarlem - Het kort geding dat Majority Perspective had aangespannen om de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad te verbieden was nog niet begonnen, of het bestuur van de stichting had zijn statement al gemaakt. Op het moment dat de rechtbank binnenkwam en alle aanwezigen opstonden, zoals gebruikelijk, bleef het drietal demonstratief zitten.