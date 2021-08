Doorslikken autosleutel wordt Nederlander in Barcelona fataal

De autoriteiten van Barcelona hebben in een verklaring laten weten dat de man samen met zijn gezin op vakantie was in de Catalaanse stad. Volgens de verklaring was de man buiten zichzelf en veroorzaakte hij donderdagavond laat opschudding in de supermarkt.

Kort nadat de politie naar de supermarkt was gekomen, verloor de Nederlander het bewustzijn. De agenten probeerden de man te animeren. Een medisch team verleende assistentie en zorgde ervoor dat de man de sleutel uitspuwde. De Nederlander werd daarna met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. Daar is hij in de nacht van donderdag op vrijdag om 02.15 uur overleden