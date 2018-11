’Trump wil minister Nielsen ontslaan’

Nielsen is een bondgenoot van de stafchef van het Witte Huis, John Kelly, en haar ontslag zou ook het opstappen van Kelly tot gevolg kunnen hebben, zo meldt de krant. Trump is zich bewust van die mogelijkheid en zei dat hij Kelly mogelijk zal vervangen door Nick Ayers, die momenteel stafchef is van vicepresident Mike Pence.

Kelly, een gepensioneerde generaal van de mariniers, heeft geprobeerd om meer stabiliteit te brengen in het Witte Huis onder de onvoorspelbare Trump. De stafchef en de president hebben een moeizame verhouding, berichten verschillende media. Dat blijkt ook uit het boek van Bob Woodward: Fear: Trump in the White House.

Trump streeft een harder immigratiebeleid na en is naar verluidt niet tevreden met de inspanningen van Nielsen om de grens beter te bewaken.

De staat Maryland lanceerde dinsdag een rechtszaak tegen de rechtsgeldigheid van de benoeming van Matthew Whitaker door president Donald Trump als minister van Justitie. Trump installeerde Whitaker vorige week nadat hij Jeff Sessions had ontslagen uit die functie.

Trump had Sessions herhaaldelijk bekritiseerd omdat hij zich in maart 2017 had teruggetrokken van het federale onderzoek dat nu wordt geleid door speciaal aanklager Robert Mueller naar Ruslands rol in de Amerikaanse verkiezing van 2016. Trump noemde dat onderzoek steeds een ’heksenjacht’.