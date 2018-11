Dronebouwer (22) krijgt vleugels

Mark Woortmeijer bouwt drones en doet daar wereldwijd zaken mee. Ⓒ Anne van der Woude

WOUDSEND - Al toen hij drie jaar was tekende Mark Woortmeijer graag vliegtuigjes. Later, als tiener, bouwde hij op zolder in zijn ouderlijk huis drones, steeds beter en steeds professioneler. Nu heeft hij het beste van beide werelden weten te combineren: deze maand tekende hij een contract met vliegtuigonderhoudsbedrijf Regional Jet Center, onderdeel van de KLM Group.