Zaak dj Djordy: OM komt met getuige tegen vrijgesproken verdachte

De zaak-Latumahina dient inmiddels in hoger beroep. Vier medeverdachten legden zich niet neer bij hun veroordeling, het OM nam geen genoegen met de vrijspraak van D.

De 31-jarige Latumahina werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in zijn auto, in een parkeergarage in Amsterdam-West. Zijn vriendin raakte ernstig gewond, hun tweejarig dochtertje werd net niet geraakt en bleef ongedeerd. Volgens het OM hebben de daders zich vergist en hadden ze een ander (crimineel) doelwit op het oog. Het slachtoffer had niets met misdaad te maken, hij was dj.

Dinsdag hield het gerechtshof in Amsterdam een zogeheten regiezitting in de zaak, die destijds een schokgolf teweegbracht. Volgens het OM is de anonieme getuige door de rechter-commissaris uitvoerig gehoord en aan een betrouwbaarheidstoets onderworpen. De getuige heeft „duidelijk, consistent en zonder aarzeling” verklaard, vindt de onderzoeksrechter, en kwam oprecht over. De kern van de verklaring van de getuige is dat hij van iemand die bij de moord is betrokken heeft gehoord dat D. de schutter was.

D. heeft altijd ontkend en herhaalde dinsdag voor het hof nog eens dat hij het niet gedaan kán hebben, omdat hij meent over een alibi te beschikken. Justitie betwist dat alibi.

’Niet te controleren’

D.’s advocaat Sander Janssen heeft grote moeite met de prominente bewijsrol die het OM de anonieme getuige toedicht. „Wie is de verstrekker van de informatie aan deze getuige? Daar weten we niets van en we kunnen het ook niet controleren.” Janssen benadrukte dat het heel goed mogelijk is dat de leverancier van de informatie een belang heeft, bijvoorbeeld om zichzelf uit de wind te houden door D. de schuld in de schoenen te schuiven. Janssen heeft het hof gevraagd het voorarrest van D. op te heffen. Daarover wordt dinsdag later beslist.

D. en diens medeverdachten zijn inmiddels ook in een andere zaak verwikkeld. Zij zouden in 2015 vergevorderde plannen hebben gehad om crimineel Naoufal F. te liquideren. Zij worden hiervoor vervolgd.