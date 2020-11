Irritatie in Groningen om Vindicat-feest: ’Burgemeester moet optreden’

Vindicat raakte de afgelopen jaren geregeld in opspraak door wangedrag, zoals drankmisbruik, geweld tijdens de ontgroening en seksisme.

GRONINGEN - Het illegale feest dat de politie donderdagnacht in Groningen beëindigde, was in een studentenhuis waar leden van Vindicat wonen. Volgens de studentenvereniging waren er zo’n 50 mensen op het feest, de politie schatte het totaalaantal feestvierders in de woning, op het dakterras en in de tuin op honderd. De SP in de studentenstad is boos en eist dat de Groningse burgemeester Koen Schuiling ingrijpt.