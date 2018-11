Maleisië haalt uit naar bank in corruptiezaak

Uit dit fonds, opgericht door de voormalige premier Najib Razak, verdwenen miljarden dollars aan overheidsgeld. De VS en enkele andere landen doen onderzoek naar het schandaal. „We hebben bewijs dat Goldman Sachs dingen heeft gedaan die verkeerd zijn”, aldus Mahathir. „Er is iets mis met de controle binnen de bank.”

Goldman Sachs moet mogelijk 600 miljoen Amerikaanse dollar terugbetalen aan de Maleisische overheid. Het gaat om kosten die de beruchte Wall Street-bank in rekening heeft gebracht voor het sluiten van miljarden aan deals voor het staatsfonds.

Via de bank werden staatsobligaties uitgegeven, waarvan de opbrengsten moesten worden geïnvesteerd in de Maleisische economie. Maar in plaats daarvan verdween een groot deel in de zakken van Najib en zijn vertrouwelingen die er onder meer juwelen, vastgoed, kunst en privéjets van kochten. Ook werd de Hollywoodfilm The Wolf of Wall Street met Leonardo di Caprio er deels mee gefinancierd.

Playboy

Volgens de Financial Times wisten tientallen mensen binnen Goldman Sachs van de fraude. De voormalige topman van de bank, Lloyd Blankfein, zou zelfs het vermeende meesterbrein in de zaak hebben ontmoet.

Low Taek Jho, een 36-jarige zakenman bekend als Jho Low, is een voormalige consultant voor het fonds en wordt gezien als spil in de zaak. De playboy liet zich graag omringen door modellen en sterren als Paris Hilton, voordat hij op de vlucht sloeg. Hij word gezocht door zowel Maleisië als de VS.

Eerder deze maand werden twee ex-bankiers van Goldman Sachs al aangeklaagd voor het witwassen van miljoenen aan 1MDB-geld. Een van hen, Tim Leissner, heeft schuld bekend. Volgens Leissner was zijn verdoezelen van feiten om zo controles binnen Goldman Sachs te omzeilen deel van de cultuur binnen de bank.

Ex-premier Najib is aangeklaagd voor corruptie, machtsmisbruik en massaal witwassen van verduisterd overheidsgeld.