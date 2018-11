Klokkenluider van politiemisstanden pleegt zelfmoord

De 36-jarige politievrouw richtte ongeveer twee jaar geleden een vereniging voor ’boze agenten’ op, nadat twee collega’s zeer ernstig gewond waren geraakt bij aanvallen in de achterbuurt in Viry-Châtillon. Meerdere personen sloegen met ijzeren staven op hun dienstauto’s en gooiden met molotovcocktails.

Voor Maggy Biskupski, die bij een team werkte dat ’s nachts wordt ingezet in moeilijke wijken, was het de druppel die de emmer deed overlopen. Zij werd het boegbeeld van de club die aandacht vroeg voor smerissenhaat, het slechte materiaal waar agenten mee moeten werken, hun lage salarissen en het onbegrip van de politietop.

De Française nam geen blad voor de mond. „Soms is er ’s avonds geen auto beschikbaar, dus kunnen we niet uitrukken”, zei ze in een van de vele interviews die ze gaf. Of: „Het is behelpen bij de politie. We proberen het te doen met wat we hebben.” Ze zei er uiteindelijk aan gewend te zijn geraakt dat een deel van de bevolking de politie haat.

De inspectie was tegen haar en nog drie collega’s van de vereniging een onderzoek begonnen, omdat ze met hun uitlatingen de geheimhoudingsplicht zouden hebben geschonden. Volgens Franse media zou Biskupski tegen vrienden hebben gezegd dat ze onder druk stond vanwege problemen met de vereniging.