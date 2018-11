Gewapende agenten worstelen met geit in metro

Dat melden verschillende Franse media. Reizigers van lijn 1 kregen door de geitendiefstal bij station Tuileries wat extra reistijd te verduren. De metro heeft ongeveer twintig minuten stilgestaan tussen de stations Châtelet en Concorde.

Het nieuws verspreidde zich razendsnel via sociale media door medepassagiers die filmpjes van de agenten en hun bijzondere ontvreemdingszaak de wereld in stuurden.

Het bleek nog een hele uitdaging voor de gewapende agenten in kogelvrije vesten om de geit met twee flinke hoorns uit het rijtuig te verwijderen. Niet in de laatste plaats door het nogal agressieve gedrag van de ’tijdelijke geitenhouder’ die probeerde aan de politie te ontkomen.

De gestolen geit is na zijn hachelijke avontuur in het ov van Parijs weer teruggebracht naar zijn eigen stekkie in de tuinen van Tuileries tegenover het Louvre. Daar woont de stadsgeit als onderdeel van een ecologisch begrazingsproject.

In een bericht op Twitter sprak de Parijse vervoersmaatschappij RATP niet van een geit maar van een „incident met een reiziger.”

Die vage omschrijving was voer voor grappenmakerij onder Twitteraars. „De #RATP heeft de zondebok gevonden”, schreef Christophe Chenut. „Ik ben op weg naar kantoor wat zal ik zeggen? Sorry dat ik te laat ben. Ik zat vast vanwege een geit in de metro”, schrijft een ander.