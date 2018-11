Minister Hoekstra waarschuwt voor antisemitisme

Zo noemde minister Hoekstra als recent voorbeeld van antisemitsme de schietpartij in de synagoge in Pittsburgh. „De schietpartij toont aan dat antisemitisme helaas ook de realiteit van vandaag is.” Ook haalde hij onderzoek van de Volkskrant aan dat toenemend antisemitisme in rechtse kringen, online en offline, liet zien. „Tachtig jaar na de Kristallnacht laat het zien dat we gezamenlijk tegen dit gif in de samenleving moeten blijven strijden.”

In zijn toespraak onthulde de bewindsman onder meer dat zijn grootouders van vaders kant Joodse onderduikers in huis hadden. Hoekstra riep anderen op om ook heden ten dage om te zien naar anderen, ook al ken je die niet. De minister roemde het Joods Humanitair Fonds dat bij de verdeling van het geld van de Joodse oorlogstegoeden - een zaak waarvan Hoekstra vindt dat de Nederlandse staat daarin ’veel te laat en verre van fraai’ heeft gehandeld- medemenselijkheid liet zien door te geven aan de behoeftigen. De CDA-minister pleitte er in zijn lezing dan ook bovenal voor om anderen te helpen. Zoals hij citeerde: „Wie één mens redt, redt de hele wereld.”

Hoekstra stelde zichzelf de vraag hoe een nieuwe oorlog, zoals WOII, voorkomen kan worden. Maar hij waarschuwde dat in de poging zo’n conflict te voorkomen, niet de oude fout van ’appeasement’ gemaakt mag worden. Met die term werd de politiek aangeduid waarbij in de jaren ’30 compromissen met Duitsland gesloten werden om zo oorlog te vermijden. „Juist in het streven oorlog te voorkomen, mogen wij nooit marchanderen met onze rechtsstatelijke en democratische waarden”, waarschuwde de minister.

Volgens de CDA-minister mogen we, ook gezien de verschuivende machtsverhoudingen, er niet op vertrouwen ’dat dit nooit meer zal gebeuren’. „Aan het begin van 1939 dacht ook bijna niemand dat we op het punt stonden de afgrond in te rijden. We zijn het dus aan onszelf en onze kinderen verplicht om met realisme naar de wereld te kijken, zeker ook in 2018.”