Charles zou miljoenen van controversiële sjeik hebben aangenomen

Door Joost van Mierlo

Beste vrienden: Charles schudt de hand van zijn ’donor’Sjeik Hamad Bin Jassim al Thani. Ⓒ Foto ANP/HH

Londen - Zakken vol contant geld ter waarde van in totaal € 3 miljoen hebben de Britse prins Charles opnieuw in de problemen gebracht. Het geld werd gegeven door een controversiële sjeik uit de Arabische Emiraten, die er onder andere van wordt verdacht Al Qaeda te hebben gefinancierd, en was bestemd voor liefdadigheidsstichtingen van Charles.