Rapporteur: ’Alle rode lijnen overschreden’

Kati Piri van de PvdA in de plenaire zaal van het Europees Parlement Ⓒ ANP

Brussel - Sinds de mislukte coup in Turkije in de zomer van 2016 zijn 50.000 mensen in de gevangenis gegooid. Meer dan 130.000 ambtenaren, onder wie dokters, leraren en rechters, zijn per decreet ontslagen. Hoewel de noodtoestand officieel is opgeheven, wordt deze in de praktijk gehandhaafd door nieuwe wetgeving, stelt PvdA-Europarlementariër Kati Piri.