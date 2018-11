Botresten gevonden in bos bij Hummelo

Het is nog niet duidelijk of het om menselijke botten gaat. De politie was met meerdere wagens van de forensische opsporing aanwezig net als de technische recherche, meldt een getuige. Het is onbekend hoe de politie de resten op het spoor is gekomen.

De vindplek zou zich op zo’n 70 meter van de weg bevinden. Volgens een buurtbewoner zouden er tot begin jaren 70 barakken waar Turkse gastarbeiders woonden, hebben gestaan. Het is niet bekend of dit verband houdt met de zaak, meldt De Gelderlander.

Het onderzoek werd tegen 20.30 uur gestaakt. Een aantal agenten bewaken de plaats delict gedurende de nacht. Woensdagochtend wordt de zoektocht naar sporen hervat.