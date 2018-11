Deur open voor gekozen burgemeester

Nu staat in de grondwet dat burgemeesters door de Kroon (de Koning en burgemeesters) worden benoemd.

D66-fractievoorzitter Jetten en D66-minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) debatteerden dinsdag met leden van de Eerste Kamer over hun voorstel om dat te veranderen. Dat plan is al twee keer met de vereiste meerderheid door de Tweede Kamer gekomen en al een keer eerder door de Eerste Kamer. Voor de tweede en laatste lezing in de senaat is een meerderheid van tweederde nodig omdat het om wijziging van de Grondwet gaat.

Die meerderheid lijkt tijdens de stemming volgende week binnen te zijn, tenzij senatoren een onverwachte draai maken. D66 kan zeer waarschijnlijk rekenen op steun van VVD, CDA, PVV, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Partij van de Dieren en 50Plus. De SGP is tegen en ook de PvdA en OSF stemmen mogelijk tegen.

Draai

Grootste angst van Ollongren en Jetten was dat fracties van coalitiepartners VVD en CDA verdeeld zouden stemmen. Die angst leek werkelijkheid te worden toen VVD-senator Huijbregts vertelde dat de fractie ook daadwerkelijk verdeeld dacht over het plan.

Ook senator Rombouts (CDA) twijfelde in aanloop naar het debat openlijk over het D66-plan dat in het coalitieakkoord staat. Laatstgenoemde draaide gedurende het debat bij. De CDA’er zei na uitleg van Jetten en Ollongren ’dat er soms moed nodig is’ om een dergelijk plan te steunen. „Mijn fractie en ik hebben vertrouwen. Ik hoop dat deze historische stap niet alleen leidt tot vernieuwing, maar ook tot versterking van het lokaal bestuur”

Huijbregts houdt haar kaarten nog even tegen de borst. Ze vraagt een brief van de minister, waarin staat hoe een burgemeester in de toekomst een onafhankelijke positie blijft houden. Ook roepen VVD, CDA, CU en D66 in een motie op randvoorwaarden goed vast te leggen.

Overigens betekent instemmen volgende week nog niet dat er spoedig een gekozen burgemeester komt. Ollongren en Jetten komen niet met een wetsvoorstel om een gekozen burgemeester voor te stellen, zeggen ze. Het lijkt de D66-bewindsvrouw ’onwaarschijnlijk’ dat dat überhaupt snel gebeurt.