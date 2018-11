Britten nu aan zet

Deze demonstrant liet gisteren duidelijk weten waar zijn voorkeur lag. Ⓒ foto REUTERS

BRUSSEL/LONDEN - Maandenlang hebben de Britten onderling kunnen steggelen over hun favoriete Brexit-model, maar nu moeten ze het achterste van hun tong laten zien. De onderhandelaars zijn er immers uit. In Brussel is een overeenkomst van rond de 500 pagina’s gesloten waarin een ordentelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie staat beschreven.