Deur dicht voor Turkije

Piri is rapporteur over Turkije namens het Europees Parlement (EP). Vandaag meldt zij haar bevindingen aan haar collega’s. „Het lijkt voor de buitenwereld misschien wat rustiger geworden”, stelt Piri. „Want president Erdogan is gestopt met het aanvallen van buitenlandse leiders. Maar intern is er geen enkele verandering.”

Haar belangrijkste bezwaar is dat de grondwet nu daadwerkelijk is aangepast waarbij Erdogan alle macht naar zich heeft toegetrokken. Piri: „Turkije is een autocratie geworden.”

Het EP stelde vorig jaar dat de onderhandelingen met Turkije opgeschort dienden te worden als het land aangekondigde aanpassingen van de grondwet zou doorvoeren. Zover is het nu gekomen. „Alle rode lijnen zijn overschreden”, aldus Piri.

Lees hier Rapporteur: ’Alle rode lijnen overschreden’