ABN: geen sponsor New Urban Collective

Dat gebeurde nadat De Telegraaf die dag meldde dat beide ondernemingen als sponsor aan NUC zijn verbonden, zoals de website van de organisatie aangaf.

Een woordvoerder van ABN Amro laat in een reactie weten dat er geen sprake is van een sponsorrelatie met de beweging. „We hebben geen relatie kunnen ontdekken. We hebben nog wel contact opgenomen met deze organisatie om na te gaan of we iets over het hoofd hebben gezien als het gaat om sponsoring, maar daar is geen reactie op gekomen.”

KPMG erkent dat het jaren geleden wel eens een incidentele sponsoring heeft gedaan, maar benadrukt dat het momenteel geen actieve partner is van NUC. Zowel ABN Amro als KPMG geeft aan geen opdracht tot verwijdering van hun namen en logo’s op de website van NUC te hebben gegeven.

NUC heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

